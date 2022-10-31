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Враг ударил по критической инфраструктуре в Запорожье

Фото: в Запорожье прозвучали взрывы (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Жители Запорожья сегодня с утра слышали взрывы. Позже стало, что оккупанты ударили по критической инфраструктуре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря горсовета Запорожья Анатолия Кертева.

"Утром враг атаковал объект критической инфраструктуры. Из-за атаки в городе возникло отключение энергоснабжения", - говорится в сообщении.

Информация о пострадавших и масштабах повреждений уточняется.

Обновлено в 9:05

Глава Запорожской ОВА Александр Старух отметил, что, вероятно, оккупанты обстреляли Запорожье из самолетов. Из-за ударов возможны проблемы со светом.

"Повреждены объекты критической инфраструктуры. Поэтому возможны перебои со светом. Пострадавших на эту минуту не обнаружено, все службы работают на местах попаданий", - отметил он в Telegram.

Жителей Запорожья предупредили о возможных повторных ударах россиян.

В Запорожской области, как и по всей Украине, продолжается воздушная тревога. В нескольких регионах сообщают о взрывах, в том числе в Киеве.

Известно, что враг атаковал ракетами Харьков, Черкасскую область, в Киевской и Винницкой областях работает ПВО.

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