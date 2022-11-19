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Ворог уночі випустив по Нікопольському району понад 60 снарядів: які наслідки

Фото: ворог вночі випустив у Нікопольському районі понад 60 снарядів (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Російські війська вночі 19 листопада випустили Нікопольським районом у Дніпропетровській області понад 60 снарядів. Постраждали три громади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

Росіяни обстріляли з "Градів" та важкої артилерії Нікопольську, Марганецьку та Мирівську громади.

"Пошкоджено житло, господарські будівлі та автомобілі. Деталі обстрілів ще уточнюються", - повідомив Резніченко.

Загиблих та постраждалих немає.

Внаслідок обстрілів постраждали будинки та автомобілі / Фото: dnipropetrovskaODA

Раніше ми писали, що російські окупанти вночі 18 листопада випустили по кварталах Нікополя понад 40 снарядів.

Нагадаємо, російські загарбники б'ють по Нікопольському району в Дніпропетровській області практично регулярно. Вночі 16 листопада окупанти атакували три громади району з "Градів" та важкої артилерії.

Перед цим, 15 листопада, вночі обстріляли Марганецьку, Червоногригорівську та Нікопольську громади, випустивши понад 60 снарядів.

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Дніпропетровська область