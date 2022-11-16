Окупанти вночі накрили "Градами" три громади Дніпропетровської області: в ОВА показали наслідки

Російські окупанти в ніч на 16 листопада атакували з "Градів" і важкої артилерії Нікопольський район Дніпропетровської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

"Росіяни завдали ударів по трьох громадах - Марганецькій, Нікопольській та Червоногригорівській. Обійшлося без загиблих та поранених", - зазначив посадовець.

Резніченко вказав, що у Нікополі ворожі снаряди поцілили у десять приватних будинків. Понівечили господарські споруди, автівки, газопровід та лінії електропередач. Зайнялася пожежа у одній з осель. Вогнеборці полум'я вже втихомирили.

"У решті районів було голосно через сирени, та обійшлося без "прильотів" і на цю хвилину спокійно", - додав глава ОВА.

Росіяни атакули з "Градів" Дніпропетровську область / (t.me/dnipropetrovskaODA)