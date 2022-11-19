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Враг ночью выпустил по Никопольскому району более 60 снарядов: какие последствия

Фото: враг ночью выпустил по Никопольскому району более 60 снарядов (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Российские войска ночью 19 ноября выпустили по Никопольскому району в Днепропетровской области более 60 снарядов. Пострадали три громады.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

Россияне обстреляли из "Градов" и тяжелой артиллерии Никопольскую, Марганецкую и Мировскую громады.

"Повреждены жилища, хозяйственные постройки и автомобили. Детали обстрелов еще уточняются", - сообщил Резниченко.

Погибших и пострадавших нет.

В результате обстрелов пострадали дома и автомобили /Фото: dnipropetrovskaODA

Ранее мы писали, что российские оккупанты ночью 18 ноября выпустили по кварталам Никополя более 40 снарядов.

Напомним, российские захватчики бьют по Никопольскому району в Днепропетровской области практически регулярно. Ночью 16 ноября оккупанты атаковали три громады района с "Градов" и тяжелой артиллерии.

Перед этим, 15 ноября, ночью обстреляли Марганецкую, Красногригорьевскую и Никопольскую общины, выпустив более 60 снарядов.

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Днепропетровская область