Враг ночью выпустил по Никопольскому району более 60 снарядов: какие последствия

Российские войска ночью 19 ноября выпустили по Никопольскому району в Днепропетровской области более 60 снарядов. Пострадали три громады.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.
Россияне обстреляли из "Градов" и тяжелой артиллерии Никопольскую, Марганецкую и Мировскую громады.
"Повреждены жилища, хозяйственные постройки и автомобили. Детали обстрелов еще уточняются", - сообщил Резниченко.
Погибших и пострадавших нет.
Ранее мы писали, что российские оккупанты ночью 18 ноября выпустили по кварталам Никополя более 40 снарядов.
Напомним, российские захватчики бьют по Никопольскому району в Днепропетровской области практически регулярно. Ночью 16 ноября оккупанты атаковали три громады района с "Градов" и тяжелой артиллерии.
Перед этим, 15 ноября, ночью обстреляли Марганецкую, Красногригорьевскую и Никопольскую общины, выпустив более 60 снарядов.
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