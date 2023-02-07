Окупанти завдають ударів по Харкову, - ОВА

Росіяни ввечері 7 лютого атакували Харків. У місті та області оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави ОВА Олега Синєгубова.

"Увага! Окупанти завдають ударів", - вказав посадовець, закликавши жителів залишатися в укриттях.

Тим часом у мережі пишуть, що було чутно декілька вибухів.

Варто зазначити, що громадяни повинні негайно пройти до сховищ як тільки починають вити сирени. Там необхідно перебувати допоки не з'явиться інформація про відбій тривоги.