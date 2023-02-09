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Враг вчера массировано обстреливал Харьковскую область: есть разрушения и жертвы

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Харьковская область, Четверг 09 февраля 2023 09:10
Враг вчера массировано обстреливал Харьковскую область: есть разрушения и жертвы Фото: враг вчера массировано обстреливал Харьковскую область (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские оккупанты в течение прошедших суток массированно обстреляли Чугуевский и Купянский районы Харьковской области. Вследствие обстрелов погибли двое мирных жителей, еще пятеро получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

Так, под огнем врага вчера находились не менее 23 населенных пункта. В районах Котляровки и Табаевки враг применял боевую авиацию.

В Чугуевском районе ранения получили и были госпитализированы пять гражданских лиц, в том числе ребенок. Также в Волчанске повреждены многоквартирные и частные жилые дома, произошли пожары, повреждено здание подразделения ГСЧС.

В поселке Двуречная Купянского района в результате обстрела погибли 2 человека. В Купянске вражескими ударами повреждены частные жилые дома.

Напомним, вечером 7 февраля в Харькове раздалась серия взрывов. Впоследствии стало известно, что россияне обстреляли ракетами С-300 Киевский район города.

Позже мэр Харькова Игорь Терехов обнародовал фото последствий вражеского ракетного обстрела.

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