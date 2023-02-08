Ракетний удар росіян по Харкову: Терехов оприлюднив фото наслідків

Російські окупанти ввечері 7 лютого обстріляли ракетами Харків. У місті зафіксували декілька "прильотів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram харківського міського голови Ігоря Терехова.

"Під ударом опинився і наш Центральний парк", - зазначив мер, оприлюднивши фото наслідків атаки ворога.