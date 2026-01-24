Ворог цілий день атакує Київщину: зруйновані будинки, травмовані четверо людей

Нічний удар по Києву 24 січня

У ніч проти сьогоднішнього дня російські війська здійснили масований комбінований удар по Україні, застосувавши понад 375 ударних дронів та 21 ракету різних типів. Найбільше постраждав Київ, де у п’яти районах зафіксовано руйнування житлових і нежитлових будівель. Внаслідок атаки загинула одна людина, ще щонайменше четверо дістали поранення.

На лівобережжі столиці виникли серйозні перебої з теплопостачанням і водою - без опалення залишилися 5635 багатоповерхівок. За словами мера Віталія Кличка, це майже 80% будинків, у яких раніше відновили тепло після обстрілу 9 січня. У Деснянському районі через складну ситуацію розгортають додаткові пункти обігріву, які працюватимуть цілодобово.

Водночас у Києві вже понад тиждень тривають аварійні відключення електроенергії без чітких графіків, зберігаються проблеми з водопостачанням і опаленням. Для ліквідації наслідків ударів по енергетичній інфраструктурі 15 січня за дорученням президента в столиці розпочав роботу спеціальний штаб.