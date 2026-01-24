UA

Ворог цілий день атакує Київщину: зруйновані будинки, травмовані четверо людей

Ілюстративне фото: ворог цілий день атакує Київщину (facebook.com DSNSCV)
Автор: Наталія Кава

Внаслідок чергових атак РФ по Київській області зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури у трьох районах регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську ОВА.

Зазначається, що постраждали житлові будинки, заклади культури, складські приміщення та транспортні засоби.

Броварський район

Тут пошкоджено 22 об’єкти, зокрема:

  • 15 приватних житлових будинків - вибиті вікна та двері, пошкоджені фасади й покрівлі;
  • 6 транспортних засобів;
  • 1 складське приміщення.

Бориспільський район

Пошкоджено два приватні житлові будинки - вибиті вікна та пошкоджені фасади.

Вишгородський район

Зафіксовано пошкодження будівлі закладу культури - вибиті вікна.

Унаслідок атак травмовано чотирьох мешканців Київщини. Усім постраждалим надали необхідну медичну допомогу.

У Київській ОВА зазначили, що тривають роботи з відновлення пошкоджених об’єктів, а постраждалим надають усю необхідну допомогу.

Нічний удар по Києву 24 січня

У ніч проти сьогоднішнього дня російські війська здійснили масований комбінований удар по Україні, застосувавши понад 375 ударних дронів та 21 ракету різних типів. Найбільше постраждав Київ, де у п’яти районах зафіксовано руйнування житлових і нежитлових будівель. Внаслідок атаки загинула одна людина, ще щонайменше четверо дістали поранення.

На лівобережжі столиці виникли серйозні перебої з теплопостачанням і водою - без опалення залишилися 5635 багатоповерхівок. За словами мера Віталія Кличка, це майже 80% будинків, у яких раніше відновили тепло після обстрілу 9 січня. У Деснянському районі через складну ситуацію розгортають додаткові пункти обігріву, які працюватимуть цілодобово.

Водночас у Києві вже понад тиждень тривають аварійні відключення електроенергії без чітких графіків, зберігаються проблеми з водопостачанням і опаленням. Для ліквідації наслідків ударів по енергетичній інфраструктурі 15 січня за дорученням президента в столиці розпочав роботу спеціальний штаб.

