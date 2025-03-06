Ворог тисне на Торецькому та Курському напрямках: Генштаб показав карти бойових дій

"За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 16 районів зосередження особового складу та техніки, пункт управління, а також станцію радіоелектронної боротьби російських загарбників.", - пише Генштаб.

Ситуація на фронті

На Харківському напрямку наші війська відбили шість атак противника в районі Вовчанська та у бік Петро-Іванівки.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося три атаки окупантів неподалік населених пунктів Голубівка та Загризове.

На Лиманському напрямку ворог атакував десять разів поблизу Новомихайлівки та Нового.

На Краматорському напрямку зафіксовано дев’ять боєзіткнень у районах Часового Яру, Олександро-Шультиного та Предтечиного.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 21 атаку неподалік Торецька, Дачного, Кримського та Диліївки.

На Покровському напрямку захисники зупинили 18 наступальних дій агресора в районах Єлизаветівки, Променя, Піщаного, Котлиного, Котлярівки, Сергіївки, Богданівки та Андріївки.

Фото: карти бойових дій (facebook.com/GeneralStaff.ua)

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили вісім атак на позиції наших військ поблизу Костянтинополя, Роздольного, Скудного та Бурлацького.

На Гуляйпільському напрямку загарбники здійснили одну атаку в напрямку Вільного Поля.

На Оріхівському напрямку оборонці успішно відбили чотири ворожі атаки у напрямках Кам’янського, Павлівки та Лобкового.

На Курському напрямку підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 27 атак російських загарбників.

Фото: карти бойових дій (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Втрати Росії у війні

Від початку повномасштабної війни Росія втратила більше 881 тисячі одиниць живої сили. Лише за минулу добу її втрати склали ще 1140 окупантів. Також Сили оборони знищили: