Враг давит на Торецком и Курском направлениях: Генштаб показал карты боевых действий

"За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 16 районов сосредоточения личного состава и техники, пункт управления, а также станцию радиоэлектронной борьбы российских захватчиков.", - пишет Генштаб.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении наши войска отбили шесть атак противника в районе Волчанска и в сторону Петро-Ивановки.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло три атаки оккупантов недалеко от населенных пунктов Голубовка и Загрызово.

На Лиманском направлении враг атаковал десять раз вблизи Новомихайловки и Нового.

На Краматорском направлении зафиксировано девять боестолкновений в районах Часового Яра, Александро-Шультино и Предтечино.

На Торецком направлении враг совершил 21 атаку неподалеку Торецка, Дачного, Крымского и Дилиевки.

На Покровском направлении защитники остановили 18 наступательных действий агрессора в районах Елизаветовки, Луча, Песчаного, Котлиного, Котляровки, Сергеевки, Богдановки и Андреевки.

Фото: карты боевых действий (facebook.com/GeneralStaff.ua)

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили восемь атак на позиции наших войск вблизи Константинополя, Раздольного, Скудного и Бурлацкого.

На Гуляйпольском направлении захватчики совершили одну атаку в направлении Свободного Поля.

На Ореховском направлении защитники успешно отбили четыре вражеские атаки в направлениях Каменского, Павловки и Лобкового.

На Курском направлении подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отбили 27 атак российских захватчиков.

Фото: карты боевых действий (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Потери России в войне

С начала полномасштабной войны Россия потеряла более 881 тысячи единиц живой силы. Только за минувшие сутки ее потери составили еще 1140 оккупантов. Также Силы обороны уничтожили: