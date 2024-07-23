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Ворог створив фонд, щоб відібрати житло українців на окупованих територіях, - ЦНС

Фото: прапор країни-агресора Росії (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У тимчасово окупованій Херсонській області колаборанти створили спеціальний житловий фонд так званого "безхозного" житла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Центру національного спротиву.

Як зазначається, фонд створено з метою відібрати нерухомість у їх законних власників. Критерієм для визначення "безхозності" є відсутність господарів вдома впродовж кількох місяців.

У ЦНС додали, що раніше так звана "народна рада ЛНР" розглядала внесення змін до місцевого "закону", за яким окупаційні адміністрації здійснюють виявлення, використання та визнання права муніципальної власності муніципальних утворень на житлові приміщення, що мають ознаки "безхазяйного майна".

У майбутньому віджаті помешкання українців ворог планує використовувати у своїх цілях. Зокрема, заселяти завезених представників армії РФ та героїв так званої "СВО".

Нагадаємо, що окупанти вигадали ще одну схему віджиму житла у мешканців на тимчасово окупованих територіях України. Для цього достатньо визнати те чи інше помешкання - аварійним.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що російські окупанти обіцяють з 2025 року відбирати в українців авто, якщо ті не отримають паспорт РФ.

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