RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Враг создал фонд, чтобы отобрать жилье украинцев на оккупированных территориях, - ЦНС

Фото: флаг страны-агрессора России (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Во временно оккупированной Херсонской области коллаборанты создали специальный жилищный фонд так называемого "безхозного" жилья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Центра национального сопротивления.

Как отмечается, фонд создан с целью отобрать недвижимость у их законных владельцев. Критерием для определения "безхозяйственности" является отсутствие хозяев дома на протяжении нескольких месяцев.

В ЦНС добавили, что ранее так называемый "народный совет ЛНР" рассматривал внесение изменений в местный "закон", согласно которому оккупационные администрации осуществляют выявление, использование и признание права муниципальной собственности муниципальных образований на жилые помещения, имеющие признаки "бесхозного имущества".

В будущем отжатые дома украинцев враг планирует использовать в своих целях. В частности, заселять в них завезенных представителей армии РФ и героев так называемой "СВО".

Напомним, что оккупанты придумали еще одну схему отжима жилья у жителей на временно оккупированных территориях Украины. Для этого достаточно признать то или иное помещение - аварийным.

Ранее РБК-Украина сообщало, что российские оккупанты обещают с 2025 года отбирать у украинцев авто, если те не получат паспорт РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВойна в Украине