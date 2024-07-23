Враг создал фонд, чтобы отобрать жилье украинцев на оккупированных территориях, - ЦНС

Во временно оккупированной Херсонской области коллаборанты создали специальный жилищный фонд так называемого "безхозного" жилья.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Центра национального сопротивления.
Как отмечается, фонд создан с целью отобрать недвижимость у их законных владельцев. Критерием для определения "безхозяйственности" является отсутствие хозяев дома на протяжении нескольких месяцев.
В ЦНС добавили, что ранее так называемый "народный совет ЛНР" рассматривал внесение изменений в местный "закон", согласно которому оккупационные администрации осуществляют выявление, использование и признание права муниципальной собственности муниципальных образований на жилые помещения, имеющие признаки "бесхозного имущества".
В будущем отжатые дома украинцев враг планирует использовать в своих целях. В частности, заселять в них завезенных представителей армии РФ и героев так называемой "СВО".
Напомним, что оккупанты придумали еще одну схему отжима жилья у жителей на временно оккупированных территориях Украины. Для этого достаточно признать то или иное помещение - аварийным.
Ранее РБК-Украина сообщало, что российские оккупанты обещают с 2025 года отбирать у украинцев авто, если те не получат паспорт РФ.
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