Окупанти відбиратимуть авто українців, які відмовляються від паспоризації РФ

Окупанти обіцяють з 2025 року відбирати авто в українців, які не отримають паспорт РФ. Зокрема, з наступного року всі мають застрахувати авто у російських компаніях, для чого необхідний відповідний документ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву .

Як зазначають в ЦНС, росіяни анонсували завершення "перехідного періоду" щодо страхування власного авто на тимчасово окупованих територіях.

"З 1 січня 2025 року всі мають застрахувати авто у російських компаніях. Проте для цього необхідно мати паспорт РФ. Без страхування ворог погрожує власникам конфіскацією авто", - йдеться в повідомленні..

У Центрі нацспротиву наголошують, що ворог примусово паспортизує українців, шантажуючи їх в межах політики заперечення існування української нації. Втім навіть попри це місцеве населення утримується від отримання російських документів.

"Центр національного спротиву закликає місцеве населення за можливості уникати отримання паспорту та саботувати ініціативи ворога.Проте пам’ятайте, що головна цінність - ваше життя", - зазначають у ЦНС.