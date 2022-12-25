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Ворог спробує зробити останні дні року темними і складними, - Зеленський

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Російські війська спробують зробити для українців останні дні року темними і складними.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеозвернення.

"Залишилося кілька днів цього року. Маємо бути свідомі того, що наш ворог спробує зробити цей час для нас темним і складним. Будь ласка, цими днями дослухайтеся до повітряних тривог. Ще раз пошукайте і запамʼятайте, де розташований найближчий Пункт Незламності", - зазначив Зеленський.

Президент України також закликав розповісти рідним та близьким, як знайти Пункт Незламності, якщо це знадобиться.

"Подбайте, будь ласка, і про себе. І будьте готові допомагати іншим. Коли українці разом і коли українці вдячні одне одному, нас не здолати. Хай завжди так і буде!", - наголосив глава держави.

Раніше ми писали, що 24 грудня вранці стало відомо, що Росія вивела в Чорне море на бойове чергування три кораблі, здатні нести крилаті ракети "Калібр". Їхній загальний залп становить 20 ракет.

Протягом учорашнього дня російські окупанти вивели до Чорного моря ще один носій ракет "Калібр".

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