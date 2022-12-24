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Окупанти вивели в Чорне море ще один ракетоносій з "Калібрами"

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Субота 24 грудня 2022 19:24
Окупанти вивели в Чорне море ще один ракетоносій з "Калібрами" Ілюстративне фото: окупанти вивели в Чорне море ще один корабель з "Калібрами" (росЗМІ)
Автор: Іван Носальський

У суботу, 24 грудня, російські окупанти протягом дня вивели до Чорного моря ще один носій ракет "Калібр".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Вони протягом двох останніх днів нарощують свою присутність, зокрема, що стосується ракетоносіїв. На сьогоднішній ранок було зафіксовано три ракетоносії, один з яких підводний. До вечора приєднався ще один підводний. Загальний потенційний залп складає 24 ракети типу "Калібр", - розповіла Гуменюк.

За її словами, такі дії з боку росіян можуть бути як "грою м'язами" та спробою тиснути присутністю, так і підготовкою до чергового масованого ракетного удару.

Нагадаємо, ще сьогодні, 24 грудня, вранці стало відомо, що Росія вивела в Чорне море на бойове чергування три кораблі, здатні нести крилаті ракети "Калібр". Їхній загальний залп становить 20 ракет.

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