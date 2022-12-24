Росія збільшила кількість кораблів з "Калібрами" в Чорному морі, - ВМС

Росія вивела в Чорне море на бойове чергування три кораблі, здатних нести крилаті ракети "Калібр". Їх загальний залп складає 20 ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку ВМС ЗСУ.

"В Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться до 11 ворожих кораблів, з них 3 носії крилатих ракет "Калібр" загальний залп - 20 ракет", - йдеться в повідомленні.

Крім того, в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні до 2 кораблів;

Разом з тим в Середземному морі - зафіксовано 9 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "Калібр", їх загальний залп - 72 ракети;

"За добу, в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря - 30 суден, з них 2 судна рухалось з протоки Босфор;

до Чорного моря - 25 суден, з них 10 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор", - повідомили у ВМС.

Зазначимо, як припускають військові, росіяни знову виводять в Чорне море "Калібри", що може сигналізувати як про підготовку ворога до нового удару, так і про намір противника психологічно тиснути на українців.

Нагадаємо, вчора президент Володимир Зеленський попередив, що російські війська можуть вдатися до нових ракетних ударів по Україні на різдвяні та новорічні свята.

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