Враг попробует сделать последние дни года темными и сложными, - Зеленский

Российские войска попытаются сделать для украинцев последние дни уходящего года темными и сложными.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеообращение.
"Осталось несколько дней в этом году. Мы должны осознавать, что наш враг попытается сделать это время для нас темным и сложным. Пожалуйста, в эти дни прислушайтесь к воздушным тревогам. Еще раз поищите и запомните, где расположен ближайший Пункт Несокрушимости", - отметил Зеленский.
Президент Украины также призвал рассказать родным и близким, как найти Пункт Несокрушимости, если это понадобится.
"Позаботьтесь, пожалуйста, и о себе. И будьте готовы помогать другим. Когда украинцы вместе и когда украинцы благодарны друг другу, нас не одолеть. Пусть всегда так и будет!", - подчеркнул глава государства.
Ранее мы писали, что 24 декабря утром стало известно, что Россия вывела в Черное море на боевое дежурство три корабля, способных нести крылатые ракеты "Калибр". Их общий залп составляет 20 ракет.
В течение вчерашнего дня российские оккупанты вывели в Черное море еще один носитель ракет "Калибр".
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