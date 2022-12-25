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Враг попробует сделать последние дни года темными и сложными, - Зеленский

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Киев, Воскресенье 25 декабря 2022 21:06
Враг попробует сделать последние дни года темными и сложными, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Российские войска попытаются сделать для украинцев последние дни уходящего года темными и сложными.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеообращение.

"Осталось несколько дней в этом году. Мы должны осознавать, что наш враг попытается сделать это время для нас темным и сложным. Пожалуйста, в эти дни прислушайтесь к воздушным тревогам. Еще раз поищите и запомните, где расположен ближайший Пункт Несокрушимости", - отметил Зеленский.

Президент Украины также призвал рассказать родным и близким, как найти Пункт Несокрушимости, если это понадобится.

"Позаботьтесь, пожалуйста, и о себе. И будьте готовы помогать другим. Когда украинцы вместе и когда украинцы благодарны друг другу, нас не одолеть. Пусть всегда так и будет!", - подчеркнул глава государства.

Ранее мы писали, что 24 декабря утром стало известно, что Россия вывела в Черное море на боевое дежурство три корабля, способных нести крылатые ракеты "Калибр". Их общий залп составляет 20 ракет.

В течение вчерашнего дня российские оккупанты вывели в Черное море еще один носитель ракет "Калибр".

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