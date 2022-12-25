Враг попробует сделать последние дни года темными и сложными, - Зеленский

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеообращение .

"Осталось несколько дней в этом году. Мы должны осознавать, что наш враг попытается сделать это время для нас темным и сложным. Пожалуйста, в эти дни прислушайтесь к воздушным тревогам. Еще раз поищите и запомните, где расположен ближайший Пункт Несокрушимости", - отметил Зеленский.

Президент Украины также призвал рассказать родным и близким, как найти Пункт Несокрушимости, если это понадобится.

"Позаботьтесь, пожалуйста, и о себе. И будьте готовы помогать другим. Когда украинцы вместе и когда украинцы благодарны друг другу, нас не одолеть. Пусть всегда так и будет!", - подчеркнул глава государства.