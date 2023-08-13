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"Ворог системно знищується". ЗСУ відпрацювали дронами-камікадзе по ворожих танках

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Неділя 13 серпня 2023 10:02
"Ворог системно знищується". ЗСУ відпрацювали дронами-камікадзе по ворожих танках Фото: українські військові (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Українські воїни продовжують знищувати ворога на фронті. Відпрацювали дронами-камікадзе по російських танках.

Відео знищення ворога показав командувач Сухопутними військами Олександр Сирський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

Як відзначає командувач Сухопутними військами, на відео можна побачити роботу групи "Асгард" підрозділу "Очі" у взаємодії з 3-ю ОШБр, 28 ОМБр та групою "сліпа лють" УДА.

"Було знищено два танки Т-80, уражений Т-72 та Т-90. Ворог системно знищується", - пише Сирський.

Втрати Росії у війні

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 12 серпня, наші воїни знищили ще 560 російських окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України країна-терорист втратила близько 253 850 одиниць живої сили.

Також Сирський нещодавно показав як військові ліквідували вогневий підрозділ російських окупантів на Бахмутському напрямку.

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