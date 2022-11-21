Ворог штурмує Білогорівку та зруйнував Макіївку: Гайдай про ситуацію в Луганській області

За словами голови Луганської ОВА, росіяни вщент зруйнували Макіївку. В населеному пункті залишається близько 40 цивільних, а у Невському - близько 150.

"З боку Білогорівки - там більше оборонні дії, рашисти не припиняють атакувати населений пункт. Орки розглядають село і як власний плацдарм для наступу, так і загрозу просування ЗСУ до Лисичанська", - заявив Гайдай.

Гайдай додав, що відповідно до уточненої інформації, наші воїни знищили колону техніки росіян у Сиротиному.

"У Невському справи кращі - люди вже, навіть, почали робити деякі дрібні ремонти. Повернувся один фермер і вже налагоджує роботу свого господарства.

Місцевим регулярно підвозять гумдопомогу", - додав голова Луганської ОВА.