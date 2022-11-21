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Враг штурмует Белогоровку и разрушил Макеевку: Гайдай о ситуации в Луганской области

Фото: Сергей Гайдай, глава Луганской ОВА (tribun)
Автор: Сергей Пышкин

Российские военные пытаются штурмовать Белогоровку Луганской области. Тем временем наши воины двигаются в направлении Сватово-Кременной.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова главы Луганской ОВА Сергея Гайдая в эфире телемарафона.

По словам главы Луганской ОВА, россияне полностью разрушили Макеевку. В населенном пункте остается около 40 гражданских, а в Невском - около 150.

"Со стороны Белогоровки - там больше оборонительные действия, рашисты не прекращают атаковать населенный пункт. Орки рассматривают село и как собственный плацдарм для наступления, так и угрозу продвижения ВСУ в Лисичанск", - заявил Гайдай.

Гайдай добавил, что, согласно уточненной информации, наши воины уничтожили колонну техники россиян в Сиротино.

"В Невском дела лучше - люди уже даже начали делать некоторые мелкие ремонты. Вернулся один фермер и уже налаживает работу своего хозяйства.
Местным регулярно подвозят гумпомощь", - добавил глава Луганской ОВА.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам Гайдая, ВСУ постоянно продвигаются вперед в Луганской области, несмотря на постоянное пополнение личного состава у россиян.

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