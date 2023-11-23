Ворог на сході щодня використовує близько 50 БпЛА різних типів, - Сухопутні війська
В районі Бахмута російські окупанти застосували 42 дрони-камікадзе по позиціях наших воїнів. Зокрема на Лимансько-Куп'янському напрямку ворог запустив 18 БпЛА.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника служби зв'язків із громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимира Фітьо в ефірі телемарафону.
"Ми бачимо, що лише за добу використовується 60 дронів. У середньо використання дронів у зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" ворогом - десь у районі 40-50 дронів", - розповів Фітьо.
За словами начальника служби зв'язків із громадськістю Командування Сухопутних військ, не можна стверджувати, що ворог має перевагу в цій сфері над нашими воїнами.
Бахмутський напрямок
Як відзначив Фітьо, велику кількість БпЛА росіяни застосовують на Бахмутському напрямку. Протягом доби терористи запустили 42 безпілотники й здійснили 486 обстрілів з артилерії. Ворог застосовує FPV та "Ланцети".
"Це все відбувалося в районі Кліщіївки й Андріївки. Українським захисникам вдалося знищити 164 російських окупантів та 17 одиниць військової техніки, включно з одним танком. Бачимо, що ситуація на Бахмутському напрямку залишається досить напруженою, але контрольованою", - пояснив речник та додав, що ворог стратегічних успіхів не має.
Лимансько-Куп'янський напрямок
Протягом доби росіяни випустили 18 дронів-камікадзе. Зокрема на Куп'янському напрямку здійснили 602 обстріли й 10 авіаударів.
Ситуація на фронті
Згідно з даними Генерального штабу ЗСУ, наші воїни продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області й ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку. Зокрема військові й надалі утримують оборону в районі Авдіївки.
Як стверджують аналітики Інституту вивчення війни (ISW), ЗСУ також продовжують ведення наступальної операції на східному (лівому) березі Херсонської області.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.