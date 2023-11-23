Ворог на сході щодня використовує близько 50 БпЛА різних типів, - Сухопутні війська

В районі Бахмута російські окупанти застосували 42 дрони-камікадзе по позиціях наших воїнів. Зокрема на Лимансько-Куп'янському напрямку ворог запустив 18 БпЛА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника служби зв'язків із громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимира Фітьо в ефірі телемарафону.

"Ми бачимо, що лише за добу використовується 60 дронів. У середньо використання дронів у зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" ворогом - десь у районі 40-50 дронів", - розповів Фітьо.

За словами начальника служби зв'язків із громадськістю Командування Сухопутних військ, не можна стверджувати, що ворог має перевагу в цій сфері над нашими воїнами.

Бахмутський напрямок

Як відзначив Фітьо, велику кількість БпЛА росіяни застосовують на Бахмутському напрямку. Протягом доби терористи запустили 42 безпілотники й здійснили 486 обстрілів з артилерії. Ворог застосовує FPV та "Ланцети".

"Це все відбувалося в районі Кліщіївки й Андріївки. Українським захисникам вдалося знищити 164 російських окупантів та 17 одиниць військової техніки, включно з одним танком. Бачимо, що ситуація на Бахмутському напрямку залишається досить напруженою, але контрольованою", - пояснив речник та додав, що ворог стратегічних успіхів не має.

Лимансько-Куп'янський напрямок

Протягом доби росіяни випустили 18 дронів-камікадзе. Зокрема на Куп'янському напрямку здійснили 602 обстріли й 10 авіаударів.

Ситуація на фронті

Згідно з даними Генерального штабу ЗСУ, наші воїни продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області й ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку. Зокрема військові й надалі утримують оборону в районі Авдіївки.

Як стверджують аналітики Інституту вивчення війни (ISW), ЗСУ також продовжують ведення наступальної операції на східному (лівому) березі Херсонської області.