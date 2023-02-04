Ворог розвідує. Гуменюк розповіла, як росіяни готуються до нової ракетної атаки
Окупаційні війська готуються до нової можливої масованої ракетної атаки. Наразі ворог веде активну розвідку авіацією та БПЛА.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальницю Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.
"Ворог збирає максимальну інформацію, активізував розвідувальні БПЛА, які ми досить результативно збиваємо. Але бачимо, що їх все більше й більше з'являється з акваторії Чорного моря, вздовж узбережжя в Миколаївській області і фіксуємо спрямування на Одеську область", - розповіла Гуменюк.
Вона нагадала, що наразі на бойовому чергуванні в Чорному морі немає, оскільки море штормить.
"Корабельне угруповування ворога хоч і складається з 9 кораблів в Чорному морі, але жодного ракетоносія на службі зараз немає, вони укриваються в пунктах базування. Хоча це абсолютно не свідчить про те, що вони не збираються атакувати. Пам'ятаймо, щоб вийти на бойові позиції їм потрібні 1,5-2 години", - зазначила Гуменюк.
Також вона акцентувала, що окупанти тяжіють до певних дат і лютий місяць для них специфічний місяць (саме в лютому почалося повномасштабне вторгнення РФ в Україну).
"Вони цілком імовірно можуть готувати такий удар і сьогоднішня тривога, яка була по всій території України через зліт, зокрема, розвідувальної авіації тому підтвердження. Ворог збирає інформацію та готується (до ракетного удару - ред.)", - підсумувала Гуменюк.
Нагадаємо, раніше речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, загроза ракетних ударів з Білорусі зберігається, а тому треба завжди бути готовими до атаки ворога.
Додамо, раніше військові вже допускали, що окупанти можуть готуватися до завдання нового ракетного удару по Україні, на що вказують і їх маневри в морі.
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