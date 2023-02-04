Ворог розвідує. Гуменюк розповіла, як росіяни готуються до нової ракетної атаки

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальницю Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Ворог збирає максимальну інформацію, активізував розвідувальні БПЛА, які ми досить результативно збиваємо. Але бачимо, що їх все більше й більше з'являється з акваторії Чорного моря, вздовж узбережжя в Миколаївській області і фіксуємо спрямування на Одеську область", - розповіла Гуменюк.

Вона нагадала, що наразі на бойовому чергуванні в Чорному морі немає, оскільки море штормить.

"Корабельне угруповування ворога хоч і складається з 9 кораблів в Чорному морі, але жодного ракетоносія на службі зараз немає, вони укриваються в пунктах базування. Хоча це абсолютно не свідчить про те, що вони не збираються атакувати. Пам'ятаймо, щоб вийти на бойові позиції їм потрібні 1,5-2 години", - зазначила Гуменюк.

Також вона акцентувала, що окупанти тяжіють до певних дат і лютий місяць для них специфічний місяць (саме в лютому почалося повномасштабне вторгнення РФ в Україну).

"Вони цілком імовірно можуть готувати такий удар і сьогоднішня тривога, яка була по всій території України через зліт, зокрема, розвідувальної авіації тому підтвердження. Ворог збирає інформацію та готується (до ракетного удару - ред.)", - підсумувала Гуменюк.

Нагадаємо, раніше речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, загроза ракетних ударів з Білорусі зберігається, а тому треба завжди бути готовими до атаки ворога.

Додамо, раніше військові вже допускали, що окупанти можуть готуватися до завдання нового ракетного удару по Україні, на що вказують і їх маневри в морі.

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