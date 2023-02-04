У Білорусі фіксують активність авіації РФ: Україною шириться тривога
В Україні вранці 4 лютого оголосили масштабну повітряну тривогу. Над Білоруссю знову віксують активність російської авіації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингової групи "Беларускі Гаюн".
Оновлено 9:15. МіГ-31К злетіли у небо над Білоруссю.
"Беларускі Гаюн" повідомляє про зліт російського винищувача Міг-31К (носія гіперзвукових ракет "Кинжал").
Як зазначають моніторники, близько 08:30-08:40 з аеродрому Мачулищі злетів літак далекого радіолокаційного виявлення А-50У ВКС РФ. При цьому поки що незрозуміло, чи підняли в повітря винищувачі супроводу МіГ-31К.
Карта тривог в Україні зараз виглядає так:
Нагадаємо, вчора в Білорусі вперше з листопада минулого року помітили активність авіації в районі "Майданчика 400. Купол" під Мінськом, де може перебувати командний центр білоруського угруповання ЗС РФ.
Також раніше Міноборони РБ оголосило про завершення спільних льотно-тактичних навчань із російськими військовими.
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