Враг разведывает. Гуменюк рассказала, как россияне готовятся к новой ракетной атаке

Оккупационные войска готовятся к новой возможной массированной ракетной атаке. В настоящее время враг ведет активную разведку авиацией и БПЛА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк в эфире телемарафона.

"Враг собирает максимальную информацию, активизировал разведывательные БПЛА, которые мы достаточно результативно сбиваем. Но видим, что их все больше и больше появляется из акватории Черного моря, вдоль побережья в Николаевской области и фиксируем движение в Одесскую область", - рассказала Гуменюк.

Она напомнила, что пока на боевом дежурстве в Черном море нет, поскольку море штормит.

"Корабельная группировка врага хоть и состоит из 9 кораблей в Черном море, но ни одного ракетоносителя на службе сейчас нет, они укрываются в пунктах базирования. Хотя это совершенно не свидетельствует о том, что они не собираются атаковать. Помним, чтобы выйти на боевые позиции им нужно 1,5-2 часа", - отметила Гуменюк.

Также она акцентировала, что оккупанты тяготеют к определенным датам и февраль месяц для них специфический месяц (именно в феврале началось полномасштабное вторжение РФ в Украину).

"Они вполне вероятно могут готовить такой удар и сегодняшняя тревога, которая была по всей территории Украины из-за взлета, в частности, разведывательной авиации тому подтверждение. Враг собирает информацию и готовится (к ракетному удару - ред.)", - подытожила Гуменюк.

Напомним, ранее спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что угроза ракетных ударов из Беларуси сохраняется, а потому надо всегда быть готовыми к атаке врага.

Добавим, ранее военные уже допускали, что оккупанты могут готовиться к нанесению нового ракетного удара по Украине, на что указывают и их маневры в море.

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