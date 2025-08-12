"Ворог просочується, але гине". В ОТУ "Донецьк" розкрили тактику російських військ

Що кажуть у DeepState

За даними аналітиків, окупанти закріплюються у Кучеровому Яру, Золотому Колодязі та Веселому, намагаючись обходити українські фортифікації та створювати плацдарми для подальшого наступу.

В DeepState припустили, що у разі збереження нинішньої динаміки боїв Добропілля може опинитися під загрозою захоплення раніше, ніж Покровськ.

Що кажуть в ОТУ "Донецьк"

"Військові частини та підрозділи ОТУ "Донецьк" ведуть виснажливі оборонні бої проти значно переважаючих сил противника. Ворог намагається просуватися шляхом просочування малих піхотних груп між оборонними порядками Сил оборони", - йдеться у повідомленні.

В ОТУ зазначили, що такі дії супроводжуються активною демонстрацією "успіхів" у російському інформаційному просторі.

Водночас у командуванні наголошують, що просочування не означає контроль над територією. Українські військові знищують групи противника вже в глибині оборони, не даючи їм закріпитися.

"Той особовий склад противника, що проникає між позиціями підрозділів ОТУ "Донецьк", отримує свою зустріч з українськими воїнами і неминучу загибель", - зазначили в ОТУ.

Ситуацію на напрямку описують як складну, динамічну та таку, що потребує максимальної концентрації зусиль.