"Враг просачивается, но погибает". В ОТГ "Донецк" раскрыли тактику российских войск

Что говорят в DeepState

По данным аналитиков, оккупанты закрепляются в Кучеровом Яру, Золотом Колодце и Веселом, пытаясь обходить украинские фортификации и создавать плацдармы для дальнейшего наступления.

В DeepState предположили, что в случае сохранения нынешней динамики боев Доброполье может оказаться под угрозой захвата раньше, чем Покровск.

Что говорят в ОТГ "Донецк"

"Воинские части и подразделения ОТГ "Донецк" ведут изнурительные оборонительные бои против значительно превосходящих сил противника. Враг пытается продвигаться путем просачивания малых пехотных групп между оборонительными порядками Сил обороны", - говорится в сообщении.

В ОТУ сказали, что такие действия сопровождаются активной демонстрацией "успехов" в российском информационном пространстве.

В то же время в командовании отмечают, что просачивание не означает контроль над территорией. Украинские военные уничтожают группы противника уже в глубине обороны, не давая им закрепиться.

"Тот личный состав противника, который проникает между позициями подразделений ОТГ "Донецк", получает свою встречу с украинскими воинами и неизбежную гибель", - отметили в ОТГ.

Ситуацию на направлении описывают как сложную, динамичную и требующую максимальной концентрации усилий.