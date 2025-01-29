Ворог припинив виплату пенсій українцям в окупації, які не отримали паспорт РФ, - ЦНС

За даними інформаційного ресурсу, з початку 2025 року російська окупаційна влада повністю припинила виплату щомісячного пенсійного забезпечення особам, які не отримали російський паспорт. Рішення безпосередньо стосується мешканців окупованого сходу та півдня України.

"Пенсійний шантаж – це ганебний фінансовий тиск, який став черговим кроком у примусовій паспортизації, яку злочинці Кремля активно проводять над місцевим населенням всіх тимчасово окупованих територій", - йдеться у повідомленні.

У ЦНС зазначили, що видаючи паспорти РФ, окупанти переслідують головну ціль - представляти мешканців окупованих територій, як "громадян Росії", виправдовувати свої злочини перед міжнародною спільнотою.

"В тому числі окупанти незаконно отримують доступ до персональних даних місцевого населення, щоб посилювати контроль та придушувати спротив українського підпілля", - додали у ЦНС.

Інформаційний ресурс наголосив, що подібні заходи Кремля є черговим доказом злочинної політики, яка спрямована на позбавлення українців їхніх прав та свобод.