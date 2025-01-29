Враг прекратил выплату пенсий украинцам в оккупации, не получившим паспорт РФ, - ЦНС

Российская Федерация продолжает применять репрессивные методы для контроля местного населения на временно оккупированных территориях Украины. В частности, враг ввел пенсионный шантаж.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).
По данным информационного ресурса, с начала 2025 года российские оккупационные власти полностью прекратили выплату ежемесячного пенсионного обеспечения лицам, которые не получили российский паспорт. Решение непосредственно касается жителей оккупированного востока и юга Украины.
"Пенсионный шантаж - это позорное финансовое давление, которое стало очередным шагом в принудительной паспортизации, которую преступники Кремля активно проводят над местным населением всех временно оккупированных территорий", - говорится в сообщении.
В ЦНС отметили, что выдавая паспорта РФ, оккупанты преследуют главную цель - представлять жителей оккупированных территорий, как "граждан России", оправдывать свои преступления перед международным сообществом.
"В том числе оккупанты незаконно получают доступ к персональным данным местного населения, чтобы усиливать контроль и подавлять сопротивление украинского подполья", - добавили в ЦНС.
Информационный ресурс отметил, что подобные меры Кремля являются очередным доказательством преступной политики, направленной на лишение украинцев их прав и свобод.
Напомним, в начале этого месяца, 5 января, на временно оккупированных территориях Украины заработал так называемый реестр "контролируемых лиц". Россияне вносят в него украинцев, которые не получили паспорт РФ.
Также в начале 2025 года стало известно, что с 5 февраля жители временно оккупированных территорий не смогут заключить брак, не имея российский паспорт.
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