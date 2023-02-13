Враг постоянно меняет тактику в Бахмуте, но это не спасет его от провала, - Генштаб

"Холоднояровцы" обещают российским оккупантам большой провал, и не только в Бахмуте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства обороны Украины.

Как отмечают данные Генштаба ВСУ, битва за Бахмут продолжается. "Противник постоянно меняет тактику. То атакует малыми штурмовыми группами, то задействует для штурма десятки мобилизованных. Иногда усиливает обстрелы ночью, систематически поражает ракетами тыловые города, терроризирует мирное население, подрывает гражданскую инфраструктуру", - говорится в сообщении. По словам бойцов 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр", оккупант порой кажется сильнее и многочисленнее. "Впрочем, у него одна большая слабость - играет на чужом поле, воюет за чужую землю. И именно это обещает захватчику большой провал", - подчеркивают украинские военные и демонстрируют свои героические будни на этих фотографиях.