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Враг постоянно меняет тактику в Бахмуте, но это не спасет его от провала, - Генштаб

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Бахмут, Понедельник 13 февраля 2023 16:58
Враг постоянно меняет тактику в Бахмуте, но это не спасет его от провала, - Генштаб Фото: героические будни "холоднояровцев" в Бахмуте (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

"Холоднояровцы" обещают российским оккупантам большой провал, и не только в Бахмуте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства обороны Украины.

Как отмечают данные Генштаба ВСУ, битва за Бахмут продолжается.

"Противник постоянно меняет тактику. То атакует малыми штурмовыми группами, то задействует для штурма десятки мобилизованных. Иногда усиливает обстрелы ночью, систематически поражает ракетами тыловые города, терроризирует мирное население, подрывает гражданскую инфраструктуру", - говорится в сообщении.

По словам бойцов 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр", оккупант порой кажется сильнее и многочисленнее.

"Впрочем, у него одна большая слабость - играет на чужом поле, воюет за чужую землю. И именно это обещает захватчику большой провал", - подчеркивают украинские военные и демонстрируют свои героические будни на этих фотографиях.

На днях РБК-Украина сообщало, что украинские бойцы продолжают ликвидировать оккупантов, пытающихся штурмовать на Бахмутском направлении. В сети показали очередное видео уничтожение россиян.

Напомним, ранее мы сообщали, что украинские защитники уничтожили четыре пехотных группы россиян и "приземлили" дрон в районе Бахмута.

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