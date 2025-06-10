Ворог посилив тиск на східному фронті: Генштаб розповів, де тривають бої

Фото: Генштаб розповів про ситуацію на фронті (Getty Images)

За минулу добу на фронті зафіксовано 174 бойових зіткнення. Російські війська продовжують штурми на всіх основних напрямках, інтенсивно застосовуючи авіацію, артилерію та дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Агресор завдав одного масованого ракетного удару, випустивши 22 ракети. Також здійснено 65 авіаударів, зокрема скинуто 100 керованих авіабомб. Ворог провів 6153 обстріли, з них 133 - із реактивних систем залпового вогню, а також застосував 3391 дрон-камікадзе. Авіаудари по мирних містах Росія вдарила авіацією по Грем’ячу (Чернігівщина), Костянтинівці, Козачій Лопані, Варварівці (Харківщина), Запоріжжю, Покровську, Воскресенці (Донеччина), Кам’янському, Гуляйполю (Запоріжжя), Львовому (Херсонщина). Удар у відповідь Українська авіація, артилерія та ракетні війська уразили: 16 районів зосередження особового складу та техніки,

два пункти управління БпЛА,

чотири артсистеми,

один командний пункт окупантів. Найгарячіші напрямки На Покровському напрямку українські сили відбили 41 атаку. Бої тривали поблизу Нової Полтавки, Новоукраїнки, Богданівки, Променя, Лисівки, Удачного, а також у напрямку Покровська та Муравки. На Курському напрямку підрозділи Сил оборони України за добу відбили 38 атак. Росіяни завдали 15 авіаударів із 23 керованими бомбами та провели понад 200 артобстрілів. Харківський напрямок: ворог п’ять разів штурмував позиції біля Вовчанська, Кам’янки та Глибокого. Куп’янський напрямок: 11 атак поблизу Кіндрашівки, Зеленого Гаю, Колісниківки, в напрямку Курилівки. Лиманський напрямок: 12 атак поблизу Липового, Ольгівки, Карпівки, Григорівки. Сіверський напрямок: одна атака в районі Григорівки. Краматорський напрямок: сім боїв біля Білої Гори, Курдюмівки, Ступочок. Торецький напрямок: 13 атак поблизу Торецька, Диліївки, Яблунівки. Новопавлівський напрямок: 18 атак поблизу Новосілки, Костянтинополя, Зеленого Поля, Багатиря. Гуляйпільський напрямок: три спроби ворога просунутись у районі Малинівки. Оріхівський напрямок: шість атак поблизу Новоандріївки, Степового, Нестерянки. Придніпровський напрямок: п’ять безуспішних атак на українські укріплення. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не зафіксовано.