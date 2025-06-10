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Ворог посилив тиск на східному фронті: Генштаб розповів, де тривають бої

Вівторок 10 червня 2025 08:32
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Ворог посилив тиск на східному фронті: Генштаб розповів, де тривають бої Фото: Генштаб розповів про ситуацію на фронті (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

За минулу добу на фронті зафіксовано 174 бойових зіткнення. Російські війська продовжують штурми на всіх основних напрямках, інтенсивно застосовуючи авіацію, артилерію та дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Агресор завдав одного масованого ракетного удару, випустивши 22 ракети. Також здійснено 65 авіаударів, зокрема скинуто 100 керованих авіабомб. Ворог провів 6153 обстріли, з них 133 - із реактивних систем залпового вогню, а також застосував 3391 дрон-камікадзе.

Авіаудари по мирних містах

Росія вдарила авіацією по Грем’ячу (Чернігівщина), Костянтинівці, Козачій Лопані, Варварівці (Харківщина), Запоріжжю, Покровську, Воскресенці (Донеччина), Кам’янському, Гуляйполю (Запоріжжя), Львовому (Херсонщина).

Удар у відповідь

Українська авіація, артилерія та ракетні війська уразили:

  • 16 районів зосередження особового складу та техніки,
  • два пункти управління БпЛА,
  • чотири артсистеми,
  • один командний пункт окупантів.

Найгарячіші напрямки

На Покровському напрямку українські сили відбили 41 атаку. Бої тривали поблизу Нової Полтавки, Новоукраїнки, Богданівки, Променя, Лисівки, Удачного, а також у напрямку Покровська та Муравки.

Ворог посилив тиск на східному фронті: Генштаб розповів, де тривають бої

На Курському напрямку підрозділи Сил оборони України за добу відбили 38 атак. Росіяни завдали 15 авіаударів із 23 керованими бомбами та провели понад 200 артобстрілів.

Ворог посилив тиск на східному фронті: Генштаб розповів, де тривають бої

Харківський напрямок: ворог п’ять разів штурмував позиції біля Вовчанська, Кам’янки та Глибокого.

Ворог посилив тиск на східному фронті: Генштаб розповів, де тривають бої

Куп’янський напрямок: 11 атак поблизу Кіндрашівки, Зеленого Гаю, Колісниківки, в напрямку Курилівки.

Ворог посилив тиск на східному фронті: Генштаб розповів, де тривають бої

Лиманський напрямок: 12 атак поблизу Липового, Ольгівки, Карпівки, Григорівки.

Ворог посилив тиск на східному фронті: Генштаб розповів, де тривають бої

Сіверський напрямок: одна атака в районі Григорівки.

Ворог посилив тиск на східному фронті: Генштаб розповів, де тривають бої

Краматорський напрямок: сім боїв біля Білої Гори, Курдюмівки, Ступочок.

Ворог посилив тиск на східному фронті: Генштаб розповів, де тривають бої

Торецький напрямок: 13 атак поблизу Торецька, Диліївки, Яблунівки.

Ворог посилив тиск на східному фронті: Генштаб розповів, де тривають бої

Новопавлівський напрямок: 18 атак поблизу Новосілки, Костянтинополя, Зеленого Поля, Багатиря.

Ворог посилив тиск на східному фронті: Генштаб розповів, де тривають бої

Гуляйпільський напрямок: три спроби ворога просунутись у районі Малинівки.

Ворог посилив тиск на східному фронті: Генштаб розповів, де тривають бої

Оріхівський напрямок: шість атак поблизу Новоандріївки, Степового, Нестерянки.

Ворог посилив тиск на східному фронті: Генштаб розповів, де тривають бої

Придніпровський напрямок: п’ять безуспішних атак на українські укріплення.

Ворог посилив тиск на східному фронті: Генштаб розповів, де тривають бої

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не зафіксовано.

Ворог посилив тиск на східному фронті: Генштаб розповів, де тривають бої

Втрати Росії на війні в Україні

Нагадаємо, що минулої доби втрати російських загарбників склали 960 осіб.

Також українські воїни знешкодили чотири танки, дев’ять бойових броньованих машин, 48 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, два літаки, 293 безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня, 15 ракет, 107 одиниць автомобільної та одиницю спеціальної техніки, а також важку вогнеметну систему окупантів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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