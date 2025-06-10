Враг усилил давление на восточном фронте: Генштаб рассказал, где продолжаются бои

За минувшие сутки на фронте зафиксировано 174 боевых столкновения. Российские войска продолжают штурмы на всех основных направлениях, интенсивно применяя авиацию, артиллерию и дроны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ .

Агрессор нанес один массированный ракетный удар, выпустив 22 ракеты. Также осуществлено 65 авиаударов, в том числе сброшено 100 управляемых авиабомб. Враг провел 6153 обстрела, из них 133 - из реактивных систем залпового огня, а также применил 3391 дрон-камикадзе.

Авиаудары по мирным городам

Россия ударила авиацией по Гремячу (Черниговская область), Константиновке, Казачьей Лопани, Варваровке (Харьковская область), Запорожью, Покровску, Воскресенке (Донецкая область), Каменскому, Гуляйполю (Запорожье), Львову (Херсонская область).

Ответный удар

Украинская авиация, артиллерия и ракетные войска поразили:

16 районов сосредоточения личного состава и техники,

два пункта управления БпЛА,

четыре артсистемы,

один командный пункт оккупантов.

Самые горячие направления

На Покровском направлении украинские силы отбили 41 атаку. Бои продолжались вблизи Новой Полтавки, Новоукраинки, Богдановки, Луча, Лысовки, Удачного, а также в направлении Покровска и Муравки.

На Курском направлении подразделения Сил обороны Украины за сутки отбили 38 атак. Россияне нанесли 15 авиаударов с 23 управляемыми бомбами и провели более 200 артобстрелов.

Харьковское направление: враг пять раз штурмовал позиции возле Волчанска, Каменки и Глубокого.

Купянское направление: 11 атак вблизи Кондрашовки, Зеленого Гая, Колесниковки, в направлении Куриловки.

Лиманское направление: 12 атак вблизи Липового, Ольговки, Карповки, Григорьевки.

Северское направление: одна атака в районе Григорьевки.

Краматорское направление: семь боев возле Белой Горы, Курдюмовки, Ступочек.

Торецкое направление: 13 атак вблизи Торецка, Дилиевки, Яблоновки.

Новопавловское направление: 18 атак вблизи Новоселки, Константинополя, Зеленого Поля, Богатыря.

Гуляйпольское направление: три попытки врага продвинуться в районе Малиновки.

Ореховское направление: шесть атак вблизи Новоандреевки, Степного, Нестерянки.

Приднепровское направление: пять безуспешных атак на украинские укрепления.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не зафиксировано.