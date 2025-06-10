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Враг усилил давление на восточном фронте: Генштаб рассказал, где продолжаются бои

Вторник 10 июня 2025 08:32
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Враг усилил давление на восточном фронте: Генштаб рассказал, где продолжаются бои Фото: Генштаб рассказал о ситуации на фронте (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

За минувшие сутки на фронте зафиксировано 174 боевых столкновения. Российские войска продолжают штурмы на всех основных направлениях, интенсивно применяя авиацию, артиллерию и дроны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Агрессор нанес один массированный ракетный удар, выпустив 22 ракеты. Также осуществлено 65 авиаударов, в том числе сброшено 100 управляемых авиабомб. Враг провел 6153 обстрела, из них 133 - из реактивных систем залпового огня, а также применил 3391 дрон-камикадзе.

Авиаудары по мирным городам

Россия ударила авиацией по Гремячу (Черниговская область), Константиновке, Казачьей Лопани, Варваровке (Харьковская область), Запорожью, Покровску, Воскресенке (Донецкая область), Каменскому, Гуляйполю (Запорожье), Львову (Херсонская область).

Ответный удар

Украинская авиация, артиллерия и ракетные войска поразили:

  • 16 районов сосредоточения личного состава и техники,
  • два пункта управления БпЛА,
  • четыре артсистемы,
  • один командный пункт оккупантов.

Самые горячие направления

На Покровском направлении украинские силы отбили 41 атаку. Бои продолжались вблизи Новой Полтавки, Новоукраинки, Богдановки, Луча, Лысовки, Удачного, а также в направлении Покровска и Муравки.

Враг усилил давление на восточном фронте: Генштаб рассказал, где продолжаются бои

На Курском направлении подразделения Сил обороны Украины за сутки отбили 38 атак. Россияне нанесли 15 авиаударов с 23 управляемыми бомбами и провели более 200 артобстрелов.

Враг усилил давление на восточном фронте: Генштаб рассказал, где продолжаются бои

Харьковское направление: враг пять раз штурмовал позиции возле Волчанска, Каменки и Глубокого.

Враг усилил давление на восточном фронте: Генштаб рассказал, где продолжаются бои

Купянское направление: 11 атак вблизи Кондрашовки, Зеленого Гая, Колесниковки, в направлении Куриловки.

Враг усилил давление на восточном фронте: Генштаб рассказал, где продолжаются бои

Лиманское направление: 12 атак вблизи Липового, Ольговки, Карповки, Григорьевки.

Враг усилил давление на восточном фронте: Генштаб рассказал, где продолжаются бои

Северское направление: одна атака в районе Григорьевки.

Враг усилил давление на восточном фронте: Генштаб рассказал, где продолжаются бои

Краматорское направление: семь боев возле Белой Горы, Курдюмовки, Ступочек.

Враг усилил давление на восточном фронте: Генштаб рассказал, где продолжаются бои

Торецкое направление: 13 атак вблизи Торецка, Дилиевки, Яблоновки.

Враг усилил давление на восточном фронте: Генштаб рассказал, где продолжаются бои

Новопавловское направление: 18 атак вблизи Новоселки, Константинополя, Зеленого Поля, Богатыря.

Враг усилил давление на восточном фронте: Генштаб рассказал, где продолжаются бои

Гуляйпольское направление: три попытки врага продвинуться в районе Малиновки.

Враг усилил давление на восточном фронте: Генштаб рассказал, где продолжаются бои

Ореховское направление: шесть атак вблизи Новоандреевки, Степного, Нестерянки.

Враг усилил давление на восточном фронте: Генштаб рассказал, где продолжаются бои

Приднепровское направление: пять безуспешных атак на украинские укрепления.

Враг усилил давление на восточном фронте: Генштаб рассказал, где продолжаются бои

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не зафиксировано.

Враг усилил давление на восточном фронте: Генштаб рассказал, где продолжаются бои

Потери России на войне в Украине

Напомним, что за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 960 человек.

Также украинские воины обезвредили четыре танка, девять боевых бронированных машин, 48 артиллерийских систем, одну реактивную систему залпового огня, два самолета, 293 беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня, 15 ракет, 107 единиц автомобильной и единицу специальной техники, а также тяжелую огнеметную систему оккупантов.

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