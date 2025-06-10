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ЗСУ ліквідували ще 960 окупантів: Генштаб розповів про втрати РФ в війні

Вівторок 10 червня 2025 07:47
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ЗСУ ліквідували ще 960 окупантів: Генштаб розповів про втрати РФ в війні Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Збройні сили України знищили майже 998 тисяч російських військових, десятки тисяч одиниць техніки, сотні дронів і ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Генерального штабу ЗСУ.

Таким чином, загальні бойові втрати російських військ з початку повномасштабного вторгнення (24 лютого 2022 року) орієнтовно становлять:

  • особовий склад - близько 998 080 (+960) осіб
  • танки - 10 919 (+4)
  • бойові броньовані машини - 22 768 (+9)
  • артилерійські системи - 28 982 (+48)
  • реактивні системи залпового вогню - 1 412 (+1)
  • засоби ППО - 1 183
  • літаки - 416 (+2)
  • гелікоптери - 337
  • дрони оперативно-тактичного рівня - 40 057 (+239)
  • крилаті ракети - 3 330 (+15)
  • кораблі / катери - 28
  • підводні човни - 1
  • автомобільна техніка та автоцистерни - 51 455 (+107)
  • спеціальна техніка - 3 912 (+1)

ЗСУ ліквідували ще 960 окупантів: Генштаб розповів про втрати РФ в війні

Ситуація на фронті

Станом на 9 червня в зоні бойових дій зафіксовано 124 бойових зіткнення, найбільшу активність ворог проявив на Покровському напрямку.

Зокрема, осійські війська завдали масованого удару з використанням 21 ракети, 48 авіаударів, 1347 дронів-камікадзе та понад 4 тисяч обстрілів. Найгарячіші напрямки - Покровський, Торецький, Куп’янський і Курський.

На Покровському напрямку ворог здійснив 30 спроб прориву. За попередніми даними, українські сили знищили 146 окупантів, танк, важку вогнеметну систему та десятки одиниць техніки.

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