ЗСУ ліквідували ще 960 окупантів: Генштаб розповів про втрати РФ в війні

Збройні сили України знищили майже 998 тисяч російських військових, десятки тисяч одиниць техніки, сотні дронів і ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Генерального штабу ЗСУ.

Таким чином, загальні бойові втрати російських військ з початку повномасштабного вторгнення (24 лютого 2022 року) орієнтовно становлять:

Ситуація на фронті

Станом на 9 червня в зоні бойових дій зафіксовано 124 бойових зіткнення, найбільшу активність ворог проявив на Покровському напрямку.

Зокрема, осійські війська завдали масованого удару з використанням 21 ракети, 48 авіаударів, 1347 дронів-камікадзе та понад 4 тисяч обстрілів. Найгарячіші напрямки - Покровський, Торецький, Куп’янський і Курський.

На Покровському напрямку ворог здійснив 30 спроб прориву. За попередніми даними, українські сили знищили 146 окупантів, танк, важку вогнеметну систему та десятки одиниць техніки.

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