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Ворог почав другу хвилю захоплення майна українців, які виїхали з окупації, - ЦНС

Вівторок 27 серпня 2024 02:55
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Ворог почав другу хвилю захоплення майна українців, які виїхали з окупації, - ЦНС Фото: будинок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Едуард Ткач

Росіяни на тимчасово окупованих територіях України почали нову хвилю виявлення так званого "безгосподарчого майна". Мова йде про житло українців, які виїхали з окупації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Центру національного спротиву (ЦНС).

Для того, аби захопити майно українців, "які покинули регіон через окупацію", або ж шантажем змусити їх повернутись - російські окупанти формують списки відповідного житла.

Ворог погрожує захопити майно в разі не переоформлення документів відповідно до законодавства країни-агресора Російської Федерації.

"Допомагати їм в цьому мають працівники комунальних служб та голови ОСББ, які подаватимуть перелік квартир, які порожні чи там проживають не власники, на перевірку", - йдеться у повідомленні.

Крім того, Центр національного спротиву закликав в надалі повідомляти про тих, хто працює на окупантів. Анонімність звернень гарантують.

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