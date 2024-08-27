Враг начал вторую волну захвата имущества уехавших из оккупации украинцев, - ЦНС

Россияне на временно оккупированных территориях Украины начали новую волну обнаружения так называемого "бесхозяйственного имущества". Речь идет о жилье уехавших из оккупации украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Центра национального сопротивления (ЦНС).

Для того, чтобы захватить имущество украинцев, "которые покинули регион из-за оккупации", либо шантажом заставить их вернуться - российские оккупанты формируют списки соответствующего жилья. Враг угрожает захватить имущество в случае непереоформления документов в соответствии с законодательством страны-агрессора Российской Федерации. "Помогать им в этом должны работники коммунальных служб и главы ОСМД, которые будут предоставлять перечень квартир, которые пусты или проживают не владельцы, на проверку", - говорится в сообщении. Кроме того, Центр национального сопротивления призвал и и дальше сообщать о техЮ кто работает на оккупантов. Анонимность обращений гарантируют.