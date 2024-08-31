Ворог планує залучити студентів з окупованих територій до ремонту техніки ЗС РФ, - ЦНС

Росія планує організувати практику для студентів з окупованих територій у майстернях ЗС РФ. Зокрема, щоб вони ремонтували техніку окупантів.ф
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).
За даними інформаційного ресурсу, мова йде про студентів захоплених технікумів. Росіяни запланували організувати їм практику на виробничих майстернях, в яких ремонтується пошкоджена техніка окупаційних військ.
У ЦНС наголосили, що таким чином ворог свідомо планує наражати юнаків на небезпеку, а також "прикриватись за їх спиною".
"Це чергове порушення міжнародного права не залишиться безкарним", - йдеться у повідомленні.
В кінці публікації Центр національного спротиву закликав людей і надалі повідомляти про ситуацію та всіх, хто причетний до відрядження на виробничу практику, щоб "жоден зі злочинців не уник покарання".
Нагадаємо, що за даними ЦНС, росіяни продовжують масштабну кампанію з вербування молоді на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема, ворог створює мережу різноманітних патріотичних організацій. Так, у серпні стало відомо про відкриття нового осередку так званої "Молодої гвардії" в населеному пункті Веселе Запорізької області.
Інформаційний ресурс зазначив, що подібні структури росіян позиціонують себе, як платформи для самореалізації, розвитку лідерських якостей і патріотичного виховання.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що РФ у всіх школах на окупованих територіях України вводить обов'язкову військову підготовку українських дітей. Йдеться про введення предмета "Основи безпеки та захисту Батьківщини" для учнів 8-х і 10-х класів.
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