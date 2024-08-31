Враг планирует привлечь студентов с оккупированных территорий к ремонту техники РФ, - ЦНС

По данным информационного ресурса, речь идет о студентах захваченных техникумов. Россияне планируют организовать им практику на производственных мастерских, где ремонтируется поврежденная техника оккупационных войск.

В ЦНС подчеркнули, что таким образом враг сознательно планирует подвергать юношей опасности, а также "прикрываться за их спиной".

"Это очередное нарушение международного права не останется безнаказанным", - говорится в сообщении.

В конце публикации Центр национального сопротивления призвал людей и дальше сообщать о ситуации и всех, кто причастен к командировке на производственную практику, чтобы "ни один из преступников не избежал наказания".