ua en ru
Пт, 23 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Окупанти продовжують вербувати молодь на окупованих територіях України, - ЦНС

П'ятниця 23 серпня 2024 01:55
UA EN RU
Окупанти продовжують вербувати молодь на окупованих територіях України, - ЦНС Фото: підлітки на окупованих територіях України (vk.com/avangard_patriot)
Автор: Едуард Ткач

Російські окупанти під виглядом навчання патріотизму продовжують масштабну кампанію з вербування молоді на окупованих територіях України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Центру національного спротиву (ЦНС).

Зокрема, ворог створює мережу різноманітних патріотичних організацій. Так, нещодавно в селі Веселе Запорізької області було відкрито нове відділення так званої "Молодої гвардії".

У ЦНС наголосили, що такі структуру позиціонують себе як платформи для самореалізації, розвитку лідерських якостей та патріотичного виховання.

"Молодь залучають до різноманітних пропагандистських акцій та, зрештою, до військової підготовки. Їм обіцяють можливість "змінити світ"", - йдеться у повідомленні.

Проте насправді молодь стає лише інструментом в руках російських загарбників. Самі ж програми спрямовані на набір "гарматного м'яса у подальших війнах Кремля".

У ЦНС закликали повідомляти про кураторів таких проектів та про випадки вербування підлітків до участі в таких таборах.

"Кожен злочин має не залишитись без покарання", - резюмували в Центрі національного спротиву.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Російська Федерація
NEWS
Головну задачу виконали. Третя штурмова розкрила подробиці наступу в Харківській області
Головну задачу виконали. Третя штурмова розкрила подробиці наступу в Харківській області
DAILY
Зона ризику. Чого чекати від наступу ЗСУ у Курській області і як це змінить війну
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч Зона ризику. Чого чекати від наступу ЗСУ у Курській області і як це змінить війну