Ворог планує залучити студентів з окупованих територій до ремонту техніки ЗС РФ, - ЦНС

Росія планує організувати практику для студентів з окупованих територій у майстернях ЗС РФ. Зокрема, щоб вони ремонтували техніку окупантів.ф

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву ( ЦНС ).

За даними інформаційного ресурсу, мова йде про студентів захоплених технікумів. Росіяни запланували організувати їм практику на виробничих майстернях, в яких ремонтується пошкоджена техніка окупаційних військ.

У ЦНС наголосили, що таким чином ворог свідомо планує наражати юнаків на небезпеку, а також "прикриватись за їх спиною".

"Це чергове порушення міжнародного права не залишиться безкарним", - йдеться у повідомленні.

В кінці публікації Центр національного спротиву закликав людей і надалі повідомляти про ситуацію та всіх, хто причетний до відрядження на виробничу практику, щоб "жоден зі злочинців не уник покарання".