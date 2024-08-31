Враг планирует привлечь студентов с оккупированных территорий к ремонту техники РФ, - ЦНС
Россия планирует организовать практику для студентов с оккупированных территорий в мастерских ВС РФ. В частности, для того, чтобы они ремонтировали технику оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).
По данным информационного ресурса, речь идет о студентах захваченных техникумов. Россияне планируют организовать им практику на производственных мастерских, где ремонтируется поврежденная техника оккупационных войск.
В ЦНС подчеркнули, что таким образом враг сознательно планирует подвергать юношей опасности, а также "прикрываться за их спиной".
"Это очередное нарушение международного права не останется безнаказанным", - говорится в сообщении.
В конце публикации Центр национального сопротивления призвал людей и дальше сообщать о ситуации и всех, кто причастен к командировке на производственную практику, чтобы "ни один из преступников не избежал наказания".
Напомним, что по данным ЦНС, россияне продолжают масштабную кампанию по вербовке молодежи на временно оккупированных территориях Украины. В частности, враг создает сеть различных патриотических организаций. Так, в августе стало известно об открытии нового отделения так называемой "Молодой гвардии" в населенном пункте Веселое Запорожской области.
Информационный ресурс отметил, что подобные структуры россиян позиционируют себя, как платформы для самореализации, развития лидерских качеств и патриотического воспитания.
Ранее РБК-Украина сообщало, что РФ во всех школах на оккупированных территориях Украины вводит обязательную военную подготовку украинских детей. Речь идет и введении предмета "Основы безопасности и защиты Родины" для учеников 8-х и 10-х классов.
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