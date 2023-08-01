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Ворог підтягнув сили, але ЗСУ відбивають атаки РФ: Маляр про ситуацію на сході України

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Україна, Вівторок 01 серпня 2023 18:07
Ворог підтягнув сили, але ЗСУ відбивають атаки РФ: Маляр про ситуацію на сході України Фото: Військові (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Росіяни доволі наполегливо намагаються зупинити український наступ на Бахмутському напрямку. Проте ЗСУ продовжують знищувати ворога та поступово просуватись вперед.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра оборони України Ганни Маляр.

Ситуація на Куп’янському, Лиманському, Сватівському напрямках

За словами Маляр, тут ворог сконцентрував людей і техніку та штурмує з метою відтягнути наші сили від східного напрямку наступу.

"Наші оборонці у виснажливих боях відбивають всі ворожі штурми", - йдеться у повідомленні.

Бої на Бахмутському напрямку

Маляр підкреслила, що на всіх східних напрямках, де ведуться бойові дії, фіксують збільшення ворожих обстрілів.

"На Бахмутському напрямку наші війська сьогодні мають справу зі щільним вогнем артилерії, мінуванням та потужним опором ворога", - пише заступник міністра.

Вона підкреслила, що для наших оборонців головне це життя бійців. Саме тому вони намагаються рухатись обережно, щоб не втрачати людей.

Контрнаступ ЗСУ

Нагадаємо, українські захисники з початку літа продовжують свій контрнаступ. Їхні успіхи вже фіксують на окремих ділянках фронту.

Зокрема, нашим військовим вдалося деокупувати низку населених пунктів на південному сході країни. Нещодавно вони змогли звільнити від росіян село Старомайорське.

Також просування ЗСУ відбувається під Бахмутом, де вони наступають північніше та південніше міста. Нашими військовими зайняті панівні висоти біля населеного пункту.

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