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Враг подтянул силы, но ВСУ отражают атаки РФ: Маляр о ситуации на востоке Украины

Новина українською →
Украина, Вторник 01 августа 2023 18:07
Враг подтянул силы, но ВСУ отражают атаки РФ: Маляр о ситуации на востоке Украины Фото: Военные (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Россияне довольно настойчиво пытаются остановить украинское наступление на Бахмутском направлении. Однако ВСУ продолжают уничтожать врага и постепенно продвигаться вперед.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замминистра обороны Украины Анны Маляр.

Ситуация на Купянском, Лиманском, Сватовском направлениях

По словам Маляр, здесь враг сконцентрировал людей и технику и штурмует с целью оттянуть наши силы от восточного направления наступления.

"Наши защитники в изнурительных боях отражают все вражеские штурмы", - говорится в сообщении.

Бои на Бахмутском направлении

Маляр подчеркнула, что на всех восточных направлениях, где ведутся боевые действия, фиксируют увеличение вражеских обстрелов.

"На Бахмутском направлении наши войска сегодня имеют дело с плотным огнем артиллерии, минированием и мощным сопротивлением врага", - пишет заместитель министра.

Она подчеркнула, что для наших защитников главное это жизнь бойцов. Именно поэтому они стараются двигаться осторожно, чтобы не терять людей.

Контрнаступление ВСУ

Напомним, украинские защитники с начала лета продолжают свое контрнаступление. Их успехи уже фиксируют на отдельных участках фронта.

В частности, нашим военным удалось деоккупировать ряд населённых пунктов на юго-востоке страны. Недавно они смогли освободить от россиян село Старомайорское.

Также продвижение ВСУ происходит под Бахмутом, где они наступают севернее и южнее города. Нашими военными заняты господствующие высоты возле населенного пункта.

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