Враг подтянул силы, но ВСУ отражают атаки РФ: Маляр о ситуации на востоке Украины
Россияне довольно настойчиво пытаются остановить украинское наступление на Бахмутском направлении. Однако ВСУ продолжают уничтожать врага и постепенно продвигаться вперед.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замминистра обороны Украины Анны Маляр.
Ситуация на Купянском, Лиманском, Сватовском направлениях
По словам Маляр, здесь враг сконцентрировал людей и технику и штурмует с целью оттянуть наши силы от восточного направления наступления.
"Наши защитники в изнурительных боях отражают все вражеские штурмы", - говорится в сообщении.
Бои на Бахмутском направлении
Маляр подчеркнула, что на всех восточных направлениях, где ведутся боевые действия, фиксируют увеличение вражеских обстрелов.
"На Бахмутском направлении наши войска сегодня имеют дело с плотным огнем артиллерии, минированием и мощным сопротивлением врага", - пишет заместитель министра.
Она подчеркнула, что для наших защитников главное это жизнь бойцов. Именно поэтому они стараются двигаться осторожно, чтобы не терять людей.
Контрнаступление ВСУ
Напомним, украинские защитники с начала лета продолжают свое контрнаступление. Их успехи уже фиксируют на отдельных участках фронта.
В частности, нашим военным удалось деоккупировать ряд населённых пунктов на юго-востоке страны. Недавно они смогли освободить от россиян село Старомайорское.
Также продвижение ВСУ происходит под Бахмутом, где они наступают севернее и южнее города. Нашими военными заняты господствующие высоты возле населенного пункта.
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