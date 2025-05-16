"Ворог підступний": у Сумах пояснили незвичайні заходи через загрозу ударів

Сьогодні у Сумах через загрозу ракетних ударів вводились обмеження на пересування ключовими вулицями міста.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську обласну військову адміністрацію.
За словами начальника Сумської ОВА Олега Григорова, сьогодні у місті були введені превентивні дії для того, щоб не допустити катастрофічної шкоди від подальших дій Росії.
"Отримавши оперативні дані від розвідки про можливий ракетний удар ворога по одній із локацій у Сумах, ми публічно та оперативно поінформували людей про потенційну загрозу. До роботи були залучені всі необхідні екстрені служби", - зазначив Григоров.
Станом на 22:20 15 травня у місті обмеження знято, рух відновлено.
"Але важливо завжди памʼятати, що ворог підступний і загроза ракетних атак залишається досить високою", - зауважили в ОВА.
Раніше сьогодні влада Сум уже попереджала містян про можливі атаки, які планують завдати росіяни по місту. Жителів закликали перебувати в укриттях.
Варто нагадати, що вчора, 14 травня, під час тривоги через загрозу балістики в Сумах прогримів вибух.
Пізніше в.о. сумського міського голови Артем Кобзар розповів, що вибух пролунав внаслідок удару російських військ по об'єкту промислової інфраструктури. У Сумській ОВА також повідомили, що внаслідок обстрілу загинули три людини, ще дев'ять - поранені.
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