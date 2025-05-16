"Враг коварный": в Сумах объяснили необычные меры из-за угрозы ударов

По словам начальника Сумской ОГА Олега Григорова, сегодня в городе были введены превентивные действия для того, чтобы не допустить катастрофического ущерба от дальнейших действий России.

"Получив оперативные данные от разведки о возможном ракетном ударе врага по одной из локаций в Сумах, мы публично и оперативно проинформировали людей о потенциальной угрозе. К работе были привлечены все необходимые экстренные службы", - отметил Григоров.

По состоянию на 22:20 15 мая в городе ограничения сняты, движение восстановлено.

"Но важно всегда помнить, что враг коварен и угроза ракетных атак остается достаточно высокой", - отметили в ОГА.

Ранее сегодня власти Сум уже предупреждали горожан о возможных атаках, которые планируют нанести россияне по городу. Жителей призвали находиться в укрытиях.