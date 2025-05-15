РФ може вдарити ракетами по Сумах: жителів закликали перебувати в укриттях
Російські війська ввечері 15 травня планують завдати ракетних ударів по Сумах. Влада закликала жителів міста перебувати в безпечних місцях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сумської ОВА.
Як повідомили в ОВА, за оперативною інформацією від відповідних служб, ворог сьогодні планує завдати ракетних ударів по таких об’єктах:
- Привокзальна площа, 7 і 9;
- проспект Шевченка, 2.
Орієнтовний час - 17:00
"Усіх, хто перебуває поблизу зазначених адрес, закликаємо негайно залишити територію та пройти в укриття або безпечне місце. Слідкуйте за оновленнями з офіційних джерел", - зазначили в ОВА.
Удар РФ по Сумах 14 травня
Нагадаємо, вчора вдень, 14 травня, у низці регіонів України було оголошено сигнал повітряної тривоги. Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошено повітряну тривогу.
Під час тривоги в Сумах прогримів вибух. Згодом в.о. сумського міського голови Артем Кобзар розповів, що вибух пролунав через російський удар по об'єкту промислової інфраструктури.
У Сумській ОВА повідомили, що внаслідок обстрілу загинули три людини, ще дев'ять - поранені.
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