РФ може вдарити ракетами по Сумах: жителів закликали перебувати в укриттях

Фото: у Сумах попередили про загрозу ракетного удару (Getty Images)

Російські війська ввечері 15 травня планують завдати ракетних ударів по Сумах. Влада закликала жителів міста перебувати в безпечних місцях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сумської ОВА.

Як повідомили в ОВА, за оперативною інформацією від відповідних служб, ворог сьогодні планує завдати ракетних ударів по таких об’єктах: Привокзальна площа, 7 і 9;

проспект Шевченка, 2. Орієнтовний час - 17:00 "Усіх, хто перебуває поблизу зазначених адрес, закликаємо негайно залишити територію та пройти в укриття або безпечне місце. Слідкуйте за оновленнями з офіційних джерел", - зазначили в ОВА.