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Ворог обстріляв з РСЗВ Нікопольський район: які наслідки

Фото: Ворог обстріляв із РСЗВ Нікопольський район (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Російські окупанти вночі 10 листопада обстріляли з РСЗВ та важкої артилерії Нікопольський район.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

Росіяни влучили по трьох громадах - Марганецькій, Червоногригорівській та Нікопольській.

У Нікополі постраждала 80-річна жінка. Вона отримала медичну допомогу та лікується вдома.

Внаслідок обстрілу постраждала жінка / Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

У місті пошкоджено 10 багатоповерхових та приватних будинків, автозаправку, газопровід та лінії електропередач.

Ворожі снаряди спричинили пожежу на приватному обійсті. Пожежні полум'я вже загасили.

Через атаку виникла пожежа у приватному обійсті / Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

У Марганецькій та Червоногригорівській громадах - без постраждалих. У Червоногригорівській громаді пошкоджено будинки та електромережі.

Нагадаємо, минулої ночі росіяни завдали масованого удару іранськими дронами по Дніпропетровській області, четверо людей постраждали.

8 листопада окупанти обстріляли з реактивної артилерії Нікопольський район.

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Дніпропетровська область