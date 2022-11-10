Ворог обстріляв з РСЗВ Нікопольський район: які наслідки

Російські окупанти вночі 10 листопада обстріляли з РСЗВ та важкої артилерії Нікопольський район.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.
Росіяни влучили по трьох громадах - Марганецькій, Червоногригорівській та Нікопольській.
У Нікополі постраждала 80-річна жінка. Вона отримала медичну допомогу та лікується вдома.
У місті пошкоджено 10 багатоповерхових та приватних будинків, автозаправку, газопровід та лінії електропередач.
Ворожі снаряди спричинили пожежу на приватному обійсті. Пожежні полум'я вже загасили.
У Марганецькій та Червоногригорівській громадах - без постраждалих. У Червоногригорівській громаді пошкоджено будинки та електромережі.
Нагадаємо, минулої ночі росіяни завдали масованого удару іранськими дронами по Дніпропетровській області, четверо людей постраждали.
8 листопада окупанти обстріляли з реактивної артилерії Нікопольський район.
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