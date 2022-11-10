Враг обстрелял из РСЗО Никопольский район: какие последствия

Российские оккупанты ночью 10 ноября обстреляли из РСЗО и тяжелой артиллерии Никопольский район.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.
Россияне попали по трем громадам - Марганецкой, Красногригоревской и Никопольской.
В Никополе пострадала 80-летняя женщина. Она получила медицинскую помощь и лечится дома.
В городе повреждены 10 многоэтажных и частных домов, автозаправка, газопровод и линии электропередач.
Вражеские снаряды повлекли за собой пожар на частном подворье. Пожарные пламя уже потушили.
В Марганецкой и Красногригорьевской громадах обошлось без пострадавших. В Красногригорьевской громаде повреждены дома и электросети.
Напомним, прошлой ночью россияне нанесли массированный удар иранскими дронами по Днепропетровской области, четыре человека пострадали.
8 ноября оккупанты обстреляли из реактивной артиллерии Никопольский район.
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