Ворог обстріляв прикордоння України: вдарили авіацією та мінами

Російські загарбники 20 грудня вкотре обстріляли прикордонні райони України у Сумській та Харківській областях. Ворог застосував міномети та авіацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ .

Наголошується, що під ворожим вогнем опинилися Зноб-Новгородська громада Сумської області та Золочівська громада Харківської області.

Нагадаємо, вчора росіяни обстріляли прикордонні території Сумської області із використанням мінометів. Ворог випустив 19 снарядів. Жертв унаслідок атаки немає.

Раніше ми писали, що російські військові за 19 грудня завдали 83 ударів по Сумській області. Під обстрілами опинилися шість громад.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.