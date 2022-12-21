Враг обстрелял приграничье Украины: ударили авиацией и минами

Российские захватчики 20 декабря в очередной раз обстреляли приграничные районы Украины в Сумской и Харьковской областях. Враг применил минометы и авиацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ .

Отмечается, что под вражеским огнем оказались Зноб-Новгородская община Сумской области и Золочевская община Харьковской области.

Напомним, вчера россияне обстреляли приграничные территории Сумской области с использованием минометов. Враг выпустил 19 снарядов. Жертв вследствие атаки нет.

Ранее мы писали, что российские военные за 19 декабря нанесли 83 удара по Сумской области. Под обстрелами оказались шесть общин.

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