Ворог обстріляв передмістя Харкова: на місці влучання спалахнула пожежа, є поранені

Обстріли Харкова

Нагадаємо, що росіяни регулярно обстрілюють Харків дронами, ракетами та авіабомбами.

Так, в ніч на 30 липня Харків опинився під атакою ворожих дронів. Внаслідок обстрілу пошкоджено будівлі та відомо про пожежу.

Окрім того, в ніч на 20 липня ворог здійснив комбіновану атаку по місту. За три години було понад 20 ударів - балістикою, боргами та керованими авіабомбами.

Причому РФ вдарила по рятувальниках, через що були постраждалі. Крім того, в результаті тієї атаки були пошкоджені житлові багатоповерхівки, цивільне підприємство, дороги і контактна мережа. Детальніше про наслідки - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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